МакSим, «Евгений Онегин» и «Своя в доску»

В ближайшую неделю в Уфе выступят МакSим, Монах Авель, Элвин Грей, группа Helvegen, ансамбль «Мирас». В театрах можно будет посмотреть спектакли «Евгений Онегин», «Голубая камея», «Палата бизнес-класса», «Весна без тебя», «Бунт невесток», «Восемь любящих женщин». В кинотеатрах Уфы – несколько кинопремьер.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Певица Максим

18 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится концерт «В порыве нежности сердечной». В программе — произведения композитора, дирижера и педагога Рейнгольда Глиэра. В год 70-летия со дня смерти композитора прозвучат его вокальные и инструментальные сочинения: «Романс» для скрипки и фортепиано, «Баллада» и «Листки из альбома» для виолончели и фортепиано, а также фортепианные миниатюры. Прозвучат и романсы на стихи Джорджа Байрона, Федора Тютчева, поэтов Серебряного века — Ивана Бунина, Константина Бальмонта: «Падают капли печальные», «На цветах дрожат слезинки», «Проснись, дитя», «Ночь серебристая» и другие. Ведущие солисты: Лариса Ахметова, Эльвира Алькина, Эльвина Ахметханова, Екатерина Куликова, Алим Каюмов, Владимир Копытов, Любовь Буторина; Алексей Воронин (скрипка); Елена Макарова (виолончель); Татьяна Мамедова — ведущая концерта.

Фортепианный вечер Монаха Авеля «Вечная любовь» пройдет 19 мая в ГКЗ «Башкортостан». Зрителей ожидают произведения Баха, Бетховена, Шопена, Рахманинова, а также более современных композиторов — Доги, Пьяццоллы, Цфасмана, Гарваренца и других.

20 мая в «Dom печати» выступит группа Helvegen. Каждый концерт группы — как путешествие во времени: от славянских хороводов до футуристического шаманского ритуала. Это эклектика эпох, это фолк вне времени. Не важно, слушаете ли вы металл, электронику или этнику — Helvegen объединяет все.

21 мая в «Уфа-Арене» пройдет концерт Элвина Грея. На этот раз ждет совершенно новый уровень звука и света, тщательно продуманная сценография и, конечно же, лучшие песни за всю творческую историю исполнителя, обещают организаторы.

Ансамбль песни и танца «Мирас» закрывает очередной сезон 21 мая в Городском дворце культуры. Каждое представление ансамбля — яркое событие, мини-спектакль, а каждый концерт — не только впечатляющее зрелище, но и живое звучание души народа.

Певица МакSим выйдет на сцену Дворца борьбы 22 мая. Исполнительница, для которой хором поют стадионы, готовит для своих поклонников яркое и трогательное шоу. В программе: от легендарных «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» до новых композиций, наполненных чувствами и энергией.

Спектакли

16 мая в Государственном академическом русском драматическом театре распахнет свои двери «Палата бизнес-класса». Как обещают представители театра, «лихо закрученная комедия положений не даст расслабиться ни на минуту ни зрителям, ни актерам». По сюжету некий чиновник Виктор Разницкий попадает в больницу. Там, на больничной койке, ему приходится решать различные вопросы: от финансовых, до личных. Главный герой вынужден прятать любовницу от жены, мужа любовницы от самой любовницы и врать всем для того, чтобы не упустить деньги. В ролях: Айгуль Шакирова, Татьяна Григорьева, Александр Федеряев, Татьяна Ахроменко, Вячеслав Виноградов, Владимир Латыпов-Догадов.

17 мая в Русском драматическом театре можно будет посмотреть мюзикл «Голубая камея». История о княжне Таракановой, которая называет себя наследницей русского престола. Императрица Екатерина II посылает графа Орлова поймать авантюристку и привезти в Петербург. В ролях: Анна Бурмистрова, Николай Рихтер, Вячеслав Виноградов, Григорий Николаев, Михаил Павлов, Антон Болдырев и другие.

21 мая в Башкирском государственном театре оперы и балета — опера «Евгений Онегин». Классическое произведение Александра Пушкина не нуждается в особом представлении.

21 мая в Башкирском драматическом театре покажут спектакль «Весна без тебя». Две героини, две судьбы. Каждая из них была счастлива до тех пор, пока не узнала об измене мужа. Алсу своими глазами видит измену мужа, а Фирая узнает о предательстве мужа только после его смерти. Героини вместе переживают испытания судьбы, учатся заново жить и строить отношения.

22 мая на сцене Башкирского драматического театра ожидается «Бунт невесток». Фарман биби – заботливая мать, милейшая бабушка и огненная свекровь в одном флаконе. Есть у нее семь сыновей и шесть невесток, беспрекословно выполняющих каждое ее поручение, так как все они живут под одной крышей. Седьмой невестке хочется «перезагрузить» свекровь, чтобы большой дом закружился в вихре счастья и свободы. Зреет бунт!

«Восемь любящих женщин» встретятся на сцене Русского драмтеатра 22 мая. Рождественское утро в загородном особняке. Снегопад отрезал дом от всего мира. Вместо праздника – таинственно запертая комната, перерезанный телефонный шнур и… Их – восемь. Восемь любящих женщин. Любящих ли?.. В этой семье никто никому не доверяет. Каждая лжёт. Каждая что-то скрывает. Классическая французская интрига, леденящий саспенс и финал, который переворачивает все с ног на голову. В ролях: Татьяна Григорьева, Татьяна Макрушина, Анна Бурмистрова, Александрина Баландина и другие.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актриса Ольга Лерман

Кино

Комедия «Своя в доску». Строгая учительница физики пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним спор, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. В ролях: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк, Максим Карушев, Антон Риваль, Григорий Дудник, Андрей Харыбин, Алана Чочиева, Анастасия Прежеславская.

Триллер «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж у живописного озера, чтобы наладить натянутые отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга. В ролях: Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл и другие.

Ужасы «Паранормальное явление. Сеул». Мать с дочерью проживают в квартире, которую, как они подозревают, посещает некая злая сила. С целью зафиксировать паранормальную активность мать устанавливает видеокамеры.

Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Лео и Тиг отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна, а также сталкиваются со злым вождём табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу. Ведь тот, кто вернет Луфи, получит в награду выполнение любого желания от хозяина Байкала — великого дракона Лусуда.