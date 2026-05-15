ОАЭ намерены запустить нефтепровод в обход Ормузского пролива в 2027 году

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены ускорить строительство нового нефтепровода Запад — Восток, который позволит экспортировать нефть напрямую из порта Эль-Фуджайра, минуя Ормузский пролив. Об этом сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби, передает телеканал «Аль-Арабийя».

Проект реализует государственная компания Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). Новая линия должна удвоить экспортные мощности компании через порт Эль-Фуджайра, расположенный на побережье Оманского залива. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Проект Запад — Восток предполагает прокладку нефтепровода протяженностью 500 км. Он свяжет сухопутные месторождения Абу-Даби в районе Хабшан с главным нефтяным терминалом в Эль-Фуджайре. Строительство трубопровода началось в феврале 2025 года. На заседании исполнительного совета директоров ADNOC наследный принц Абу-Даби поручил руководству компании ускорить реализацию проекта.

Сейчас ОАЭ используют трубопровод Хабшан — Фуджайра. Его пропускная способность составляет около 1,5 млн баррелей в сутки.