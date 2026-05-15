Власти Германии прекратили наблюдение за сайентологами

Германское Управление по защите конституции (BfV) прекратило общенациональное наблюдение за организацией сайентологов, которое оно вело с 1997 года. Об этом сообщили немецкие СМИ, в том числе Tagesschau, со ссылкой на само ведомство.

В BfV в ответ на запросы СМИ сообщили, что отказ от такого наблюдения связан с тем, что «в последние годы сайентологическая организация утратила значение на федеральном уровне». Теперь она не будет упоминаться в ежегодном отчете ведомства, где сообщается об организациях под наблюдением. Как пишет Tagesschau, такое решение было также принято в связи с тем, что в последние годы германские спецслужбы сталкиваются с растущим количеством более серьезных угроз.

Сайентологию создал в 1950-х годах писатель-фантаст Рон Хаббард. В некоторых странах она официально признана церковью, в других ее считают опасной сектой. В Германии сайентология стала распространяться в 1970-е. В прошлом отчете BfV сообщалось, что в 2024 году у организации было около 3,6 тыс. последователей в ФРГ.

Яна Рождественская