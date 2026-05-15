Инвесторы оценили ИИ-разработчика Anthropic в $900 млрд

Американский разработчик ИИ-систем, компания Anthropic согласовала условия привлечения от инвесторов средств в размере $30 млрд. Как сообщает Financial Times (FT), во время этого раунда финансирования компания получила от инвесторов общую оценку в $900 млрд.

Средства в Anthropic вложат инвестфонды Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital и Altimeter Capital. Предположительно, очередной раунд финансирования завершится до конца мая.

По данным источников FT, каждый из ведущих инвесторов вложит не менее чем по $2 млрд. Собеседники газеты также утверждают, что компания Anthropic ведет переговоры и с другими инвесторами.

Очередной раунд финансирования проходит спустя три месяца после того, как Anthropic привлекла $30 млрд при оценке своего бизнеса в $350 млрд. Как пишет FT, годовая выручка Anthropic, по которой оценивается стоимость компании, в текущем году может превысить $45 млрд. Это в пять раз больше прошлогоднего показателя — $9 млрд.

Евгений Хвостик