Депутату города Оби вынесен обвинительный приговор

Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговор депутату горсовета Оби Андрею Дарвину. Его признали виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили два года колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. руб. В срок наказания ему было зачтено время нахождения под стражей.

«Меру пресечения в отношении Андрея Дарвина до вступления приговора в силу изменить на подписку о невыезде, ограничившись отбытым основным наказанием в виде лишения свободы, тем самым освободив от наказания в виде лишения свободы»,— говорится также в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области.

О задержании депутата стало известно в ноябре 2024 года. Согласно версии следствия, Андрей Дарвин предложил знакомому бизнесмену, который проходил по уголовному делу о мошенничестве, избежать ответственности за взятку сотрудникам правоохранительных органов. За вознаграждение в размере 6 млн руб. предполагалось прекращение уголовного преследования.

Как установили правоохранители, депутат не имел возможности помочь обвиняемому, а полученные деньги намеревался присвоить. Андрей Дарвин был задержан сотрудниками МВД при получении первой части взятки в размере 3 млн руб.

