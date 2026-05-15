«Башкиравтодор» взыскал более 18 млн рублей с поставщика песчано-гравийной смеси

Арбитражный суд Башкирии по заявлению АО «Башкиравтодор» взыскал более 18,2 млн руб. с уфимского ООО «Резиденс констракшн» за отказ от поставок песчано-гравийной смеси. В сумму вошли оплата непоставленного товара, неустойка и проценты.

В феврале 2023 года главный дорожно-строительный подрядчик Башкирии и ответчик договорились об отгрузке ПГС, говорится в материалах дела. Поставщик, получив 10 млн руб. предоплаты, условия договора не выполнил. Спустя полтора года «Башкиравтодор» уведомил «Резиденс констракшн» об одностороннем отказе от заказа товара и потребовал вернуть деньги. Однако удовлетворения претензии заказчик не добился.

Суд согласился с требованиями «Башкиравтодора».

ООО «Резиденс констракшн» зарегистрировано в 2020 году в Уфе. До 2021 года учредителем компании была Татьяна Даглытунджезди, а руководителем является Эбубекир Даглытунджезди. С 2010-го по 2017 год существовала одноименная компания, принадлежавшая господину Даглытунджезди. Из материалов арбитражных споров следует, что новая фирма заявлялась поставлять «Башкиравтодору» ПГС и бутовый камень. Последняя финансовая отчетность «Резиденс констракшн» датируется 2023 годом, когда убытки составили 82,2 тыс. руб. при выручке 21,8 млн руб. В апреле налоговая приняла решение о ликвидации организации.

Идэль Гумеров