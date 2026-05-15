В Нижегородской области агента СБУ осудили на 21 год строгого режима

Вступил в законную силу приговор в отношении уроженца Киева с российским гражданством, который обустраивал схроны с беспилотниками в Нижегородской области. По данным ФСБ, ему были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 222.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ст. 275 (Государственная измена) УК РФ.

По данным силовиков, проживая на Украине, злоумышленник был завербован СБУ и согласился за деньги проводить теракты в России. Его снабдили деньгами и обучили конспиративным способам связи, обращению со взрывчаткой, способам и методам выполнения заданий.

В Нижегородской области фигуранта задержали с поличным при попытке организовать тайник. При нем обнаружили взрывные устройства, взрывчатку, БПЛА, документы и средства связи.

Решением суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год строгого режима. Также осужденному выписали штраф 700 тыс. руб.

Андрей Репин