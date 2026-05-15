«Крылья Советов» оштрафованы за мат на трибунах в матче с «Оренбургом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал самарский клуб «Крылья Советов» на 20 тыс. рублей. Причиной стало скандирование болельщиками нецензурных выражений во время гостевой встречи с «Оренбургом» 10 мая. Информацию разместил КДК РФС.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Санкции по итогам того же матча были применены и к хозяевам поля. Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов покидал пределы технической зоны, за что был оштрафован на 10 тыс. рублей. Еще 20 тыс. рублей взыскано с самого клуба за иные нарушения регламента. Кроме того, футболистам обеих команд объявлено замечание.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился минимальным поражением самарцев — единственный гол на 24-й минуте забил Фахд Муфи.

В воскресенье, 17 мая, «Крылья Советов» проведут заключительный тур чемпионата на домашней «Солидарность Самара Арене» против тольяттинского «Акрона». Волжане располагаются на 12-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 29 очков.

