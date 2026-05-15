В Башкирии банкроту вернули необоснованно взысканные деньги

Прокуратура Октябрьского внесла руководителю регионального управления ФССП России представление за необоснованное взыскание 23 тыс. руб. с обанкротившегося физического лица в пользу микрофинансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в сентябре прошлого года арбитражный суд Башкирии признал заявителя банкротом, а его имущество выставлено на реализацию. Через несколько месяцев судебный пристав возбудил исполнительное производство о взыскании с гражданина 23 тыс. руб. задолженности в пользу микрокредитной организации. В январе приставы необоснованно удержали эту сумму с заявителя, чем нарушили работу конкурсного управляющего.

По результатам рассмотрения представления заявителю вернули необоснованно взысканные средства, а судебного пристава привлекли к дисциплинарной ответственности.

Майя Иванова