СВР сообщила о кампании СБУ по скупке российских военных Telegram-каналов

С конца апреля Служба безопасности Украины развернула кампанию по скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов с целью дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Рассылка предложений о приобретении такого рода ресурсов осуществляется со специально созданных фейковых аккаунтов и проводится от имени публичных лиц, являющихся лидерами общественного мнения», — сообщила СВР.

«Эти, по сути мошеннические, действия преследуют цель подмены информационного наполнения приобретенных площадок и их последующего использования для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и Вооруженных сил России», — отмечается в сообщении СВР.

В службе внешней разведки считают, что такими действиями СБУ пытается втянуть владельцев информационных ресурсов в противоправную деятельность, нанести ущерб интересам России. Ранее, отметили в СВР, на территории Украины была развернута сеть телефонных мошенников, которые обманом лишают сбережений российских граждан.