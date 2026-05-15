Производство индейки на 8,5 тысяч тонн в год предложили построить под Воронежем

Инвесторам предлагают рассмотреть возможность создания в Воронежской области агропромышленного комплекса полного цикла по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки. Предложение появилось на инвестиционном портале региона. Планируемая мощность предприятия составляет 8,5 тыс. т готовой продукции в год, включая мясо, полуфабрикаты и субпродукты.

По данным портала, «выпуск ориентирован на высокую добавленную стоимость и устойчивую рентабельность». Реализация проекта рассчитана на 2,5 года. Предполагаемый объем вложений на портале не указан. Уточнить его не удалось — в Агентстве по привлечению инвестиций (АПИ) и региональному развитию Воронежской области не ответили ни по одному из телефонов «горячей линии», представленным на сайте.

«Для инвесторов в Воронежской области предусмотрен ряд преференций: предоставление земельного участка в аренду без торгов, освобождение от налога на имущество до пяти лет при признании проекта особо значимым, а также субсидирование части затрат на высокотехнологичное оборудование и спецтехнику»,— говорится на инвестпортале.

Кадры для предприятия, по заверению АПИ, помогут обеспечить 24 вуза и 52 колледжа — более 100 тыс. студентов.

«Ъ-Черноземье» писал, что в конце 2025 года статус «особо значимого» получил инвестпроект строительства племрепродуктора ООО «Плем-Репродуктор "Донская Индейка"». Репродуктор родительского стада индейки второго порядка планируют построить до 2032 года. Объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд руб., а его мощность — 6 млн яиц в год.

Кроме того, в период с 2024 по 2025 год ООО «Донская индейка» построило в селе Сычевка Нижнедевицкого района Воронежской области предприятие по выпуску инкубационного яйца индейки. Объем инвестиций составил около 2,9 млрд руб. Предприятие рассчитано на 82 тыс. птицемест.

Денис Данилов