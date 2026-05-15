Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Си приставил пистолет к груди Трампа»

Визит президента США в Китай завершился: оценки мировых СМИ

Двухдневная поездка Дональда Трампа в КНР стала сегодня одной из главных тем в международной прессе. Обозреватели подводят предварительные итоги переговоров, отмечая, что позиции США и КНР по ряду вопросов все еще очень далеки.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Тщательно отрежиссированный визит маскирует существенные различия позиций США и Китая

За помпезностью и дружелюбием скрываются существенные различия в том, чего обе стороны хотели добиться от саммита и как они воспринимают американо-китайские отношения в целом. Второй и заключительный день саммита стал проверкой того, смогут ли переговоры привести к конкретному соглашению. К моменту отъезда Трампа из Пекина никакое соглашение пока не материализовалось.

«Синьхуа» (Пекин, КНР)

Новая парадигма китайско-американских отношений начинается с совместных действий

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о построении конструктивных китайско-американских отношений, основанных на стратегической стабильности. Они направляют гигантский корабль китайско-американских отношений в верном направлении и вносят стабильность и определенность в мир, отмеченный турбулентностью и трансформациями. В условиях растущей глобальной неопределенности и ускоряющихся изменений, невиданных за столетие, этот консенсус посылает важный сигнал: Китай и Соединенные Штаты должны выбирать диалог вместо конфронтации, сотрудничество вместо конфликта и стабильность вместо турбулентности.

Перспективы китайско-американских отношений выглядят многообещающими. Находясь на новом историческом этапе, обе стороны должны сохранять приверженность построению конструктивных отношений стратегической стабильности, укреплять диалог, надлежащим образом урегулировать разногласия и расширять практическое сотрудничество.

Le Monde (Париж, Франция)

Дональда Трампа встретили в Пекине с помпой и со строгим предупреждением

Си Цзиньпин позаботился о том, чтобы все прошло с размахом, при этом сохраняя твердую позицию по вопросу Тайваня — повестки, которая определяет все остальные отношения с Вашингтоном.

В южной части Пекина тремя ярусами конических крыш, покрытых темно-синей черепицей, сияет Храм Неба. Императоры династий Мин и Цин приходили сюда, чтобы молить небеса о богатом урожае для своего народа. Именно в этот храм XV века Си Цзиньпин, несмотря на жару, привел Дональда Трампа после 2 часов 15 минут переговоров между президентами двух мировых держав. Чтобы напомнить ему о глубоком историческом значении Китая. Он объяснил, что Коммунистическая партия Китая является наследницей традиции, согласно которой власть служит народу.

Как прошел основной день визита президента США в Китай

Глава государства и партии уже лично сопровождал магната в Запретный город в 2017 году. Во время того визита, последнего визита американского президента в Китай почти десять лет назад, китайские дипломаты отметили, насколько Дональд Трамп ценит эту пышность и торжественность, которую пекинский режим умеет устраивать лучше, чем кто-либо другой.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Си приставил пистолет к груди Трампа

Глава Китая встретил Трампа с помпой. Но по теме Тайваня Си тут же бросает вызов президенту и говорит: мы на равных. После теплого приема в Храме Неба Си Цзиньпин тут же перешел к стратегической жесткости. Си непосредственно связал судьбу свободной островной республики (Тайваня.— “Ъ” ) с отношениями между двумя странами (Китая и США.— “Ъ”) в целом.

Во время первого с 2017 года визита президента США обе стороны стремились к стабильности в хрупких отношениях между соперничающими мировыми державами. Как уступка может рассматриваться уже сам факт того, что Трамп обсуждал с Китаем поставки вооружений Тайваню. В заявлении (США.— “Ъ”) говорится, что встреча прошла «хорошо». Это звучит не слишком восторженно, особенно в сравнении с обычным тоном Вашингтона.

У американского президента в Пекине явно не было желания открытой конфронтации. (Во время банкета.— “Ъ”) он продолжал клясться в единстве с Китаем.

Подготовили Яна Рождественская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Как прошел визит в Китай президента США Дональда Трампа

Предыдущая фотография
Президент США Дональд Трамп осматривает почетный караул на церемонии приветствия в Доме народных собраний

Президент США Дональд Трамп осматривает почетный караул на церемонии приветствия в Доме народных собраний

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Дональд Трамп на приветственной церемонии

Дональд Трамп на приветственной церемонии

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Экран на торговом центре в Пекине показывает кадры с национальными флагами Китая и США

Экран на торговом центре в Пекине показывает кадры с национальными флагами Китая и США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск (справа) со своим сыном на встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с представителями американского бизнеса

Основатель Tesla Илон Маск (справа) со своим сыном на встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с представителями американского бизнеса

Фото: Go Nakamura / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп поднимает бокал на приветственном банкете

Президент США Дональд Трамп поднимает бокал на приветственном банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа

Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / Reuters

Накрытый стол на приветственном банкете

Накрытый стол на приветственном банкете

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп (в центре) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) на банкете

Президент США Дональд Трамп (в центре) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) на банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Министр обороны Пит Хегсет (второй справа), торговый представитель Джеймисон Грир (второй слева), заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер (слева), генеральный директор Tesla Илон Маск (второй справа во втором ряду), генеральный директор Apple Тим Кук (в центре) перед приветственной церемонии президента США Дональда Трампа в Доме народных собраний в Пекине

Министр обороны Пит Хегсет (второй справа), торговый представитель Джеймисон Грир (второй слева), заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер (слева), генеральный директор Tesla Илон Маск (второй справа во втором ряду), генеральный директор Apple Тим Кук (в центре) перед приветственной церемонии президента США Дональда Трампа в Доме народных собраний в Пекине

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Лимузин президента США ну пути к отелю после участия в церемонии приветствия

Лимузин президента США ну пути к отелю после участия в церемонии приветствия

Фото: Andy Wong / AP

Местные жители снимают на камеру проезд кортежа президента США Дональда Трампа после его визита в Храм Неба

Местные жители снимают на камеру проезд кортежа президента США Дональда Трампа после его визита в Храм Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (второй справа) в Храме Неба

Президент Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (второй справа) в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дети приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа на церемонии встречи

Дети приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа на церемонии встречи

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Орудийный салют на площади Тяньаньмэнь на церемонии приветствия

Орудийный салют на площади Тяньаньмэнь на церемонии приветствия

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп в своем лимузине

Президент США Дональд Трамп в своем лимузине

Фото: Maxim Shemetov / Pool Photo / AP

Президент Дональд Трамп прибывает на церемонию приветствия

Президент Дональд Трамп прибывает на церемонию приветствия

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Встреча китайской и американской делегаций в Доме народных собраний

Встреча китайской и американской делегаций в Доме народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Член почетного караула держат американский и китайский флаги на приветственной церемонии

Член почетного караула держат американский и китайский флаги на приветственной церемонии

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп прибывает в Пекин

Президент США Дональд Трамп прибывает в Пекин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дети с китайскими и американскими флагами репетируют перед церемонией приветствия президента США Дональда Трампа

Дети с китайскими и американскими флагами репетируют перед церемонией приветствия президента США Дональда Трампа

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Следующая фотография
1 / 24

Президент США Дональд Трамп осматривает почетный караул на церемонии приветствия в Доме народных собраний

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Дональд Трамп на приветственной церемонии

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин в Храме Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Экран на торговом центре в Пекине показывает кадры с национальными флагами Китая и США

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск (справа) со своим сыном на встрече премьера Госсовета КНР Ли Цяна с представителями американского бизнеса

Фото: Go Nakamura / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп поднимает бокал на приветственном банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Рукопожатие председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа

Фото: Evan Vucci / Reuters

Накрытый стол на приветственном банкете

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп (в центре) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) на банкете

Фото: Evan Vucci / Reuters

Министр обороны Пит Хегсет (второй справа), торговый представитель Джеймисон Грир (второй слева), заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер (слева), генеральный директор Tesla Илон Маск (второй справа во втором ряду), генеральный директор Apple Тим Кук (в центре) перед приветственной церемонии президента США Дональда Трампа в Доме народных собраний в Пекине

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Лимузин президента США ну пути к отелю после участия в церемонии приветствия

Фото: Andy Wong / AP

Местные жители снимают на камеру проезд кортежа президента США Дональда Трампа после его визита в Храм Неба

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент Дональд Трамп (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (второй справа) в Храме Неба

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Дети приветствуют председателя КНР Си Цзиньпина (слева) и президента США Дональда Трампа на церемонии встречи

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Орудийный салют на площади Тяньаньмэнь на церемонии приветствия

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп в своем лимузине

Фото: Maxim Shemetov / Pool Photo / AP

Президент Дональд Трамп прибывает на церемонию приветствия

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Встреча китайской и американской делегаций в Доме народных собраний

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Член почетного караула держат американский и китайский флаги на приветственной церемонии

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп прибывает в Пекин

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин у Дома народных собраний

Фото: Evan Vucci / Reuters

Дети с китайскими и американскими флагами репетируют перед церемонией приветствия президента США Дональда Трампа

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все