«Си приставил пистолет к груди Трампа»

Двухдневная поездка Дональда Трампа в КНР стала сегодня одной из главных тем в международной прессе. Обозреватели подводят предварительные итоги переговоров, отмечая, что позиции США и КНР по ряду вопросов все еще очень далеки.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Тщательно отрежиссированный визит маскирует существенные различия позиций США и Китая За помпезностью и дружелюбием скрываются существенные различия в том, чего обе стороны хотели добиться от саммита и как они воспринимают американо-китайские отношения в целом. Второй и заключительный день саммита стал проверкой того, смогут ли переговоры привести к конкретному соглашению. К моменту отъезда Трампа из Пекина никакое соглашение пока не материализовалось.

«Синьхуа» (Пекин, КНР) Новая парадигма китайско-американских отношений начинается с совместных действий Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о построении конструктивных китайско-американских отношений, основанных на стратегической стабильности. Они направляют гигантский корабль китайско-американских отношений в верном направлении и вносят стабильность и определенность в мир, отмеченный турбулентностью и трансформациями. В условиях растущей глобальной неопределенности и ускоряющихся изменений, невиданных за столетие, этот консенсус посылает важный сигнал: Китай и Соединенные Штаты должны выбирать диалог вместо конфронтации, сотрудничество вместо конфликта и стабильность вместо турбулентности. Перспективы китайско-американских отношений выглядят многообещающими. Находясь на новом историческом этапе, обе стороны должны сохранять приверженность построению конструктивных отношений стратегической стабильности, укреплять диалог, надлежащим образом урегулировать разногласия и расширять практическое сотрудничество.

Le Monde (Париж, Франция) Дональда Трампа встретили в Пекине с помпой и со строгим предупреждением Си Цзиньпин позаботился о том, чтобы все прошло с размахом, при этом сохраняя твердую позицию по вопросу Тайваня — повестки, которая определяет все остальные отношения с Вашингтоном. В южной части Пекина тремя ярусами конических крыш, покрытых темно-синей черепицей, сияет Храм Неба. Императоры династий Мин и Цин приходили сюда, чтобы молить небеса о богатом урожае для своего народа. Именно в этот храм XV века Си Цзиньпин, несмотря на жару, привел Дональда Трампа после 2 часов 15 минут переговоров между президентами двух мировых держав. Чтобы напомнить ему о глубоком историческом значении Китая. Он объяснил, что Коммунистическая партия Китая является наследницей традиции, согласно которой власть служит народу. Как прошел основной день визита президента США в Китай Глава государства и партии уже лично сопровождал магната в Запретный город в 2017 году. Во время того визита, последнего визита американского президента в Китай почти десять лет назад, китайские дипломаты отметили, насколько Дональд Трамп ценит эту пышность и торжественность, которую пекинский режим умеет устраивать лучше, чем кто-либо другой.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия) Си приставил пистолет к груди Трампа Глава Китая встретил Трампа с помпой. Но по теме Тайваня Си тут же бросает вызов президенту и говорит: мы на равных. После теплого приема в Храме Неба Си Цзиньпин тут же перешел к стратегической жесткости. Си непосредственно связал судьбу свободной островной республики (Тайваня.— “Ъ” ) с отношениями между двумя странами (Китая и США.— “Ъ”) в целом. Во время первого с 2017 года визита президента США обе стороны стремились к стабильности в хрупких отношениях между соперничающими мировыми державами. Как уступка может рассматриваться уже сам факт того, что Трамп обсуждал с Китаем поставки вооружений Тайваню. В заявлении (США.— “Ъ”) говорится, что встреча прошла «хорошо». Это звучит не слишком восторженно, особенно в сравнении с обычным тоном Вашингтона. У американского президента в Пекине явно не было желания открытой конфронтации. (Во время банкета.— “Ъ”) он продолжал клясться в единстве с Китаем.

Подготовили Яна Рождественская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик