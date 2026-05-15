Безопасность на высоте: «Манжерок» впервые провёл эвакуацию над озером

Внезапная остановка новой канатной дороги «Легенда 390» и 41 человек заблокированы на высоте восьмиэтажного дома. Таков сценарий плановых учений по эвакуации гостей на всесезонном курорте Сбера «Манжерок». На этот раз отработка действий спасателей проходила в нестандартных условиях — впервые эвакуация проводилась над водной гладью Манжерокского озера.

15 мая 2026 года, Манжерок, Республика Алтай

В учениях было задействовано 50 специалистов и 20 единиц техники. Вместе со спасателями курорта, в эвакуации приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Алтай, и поисково-спасательные отряды региона. Для всесезонного курорта практика совместных учений — не первый опыт. Такие тренировки проводятся дважды в год и каждый раз подтверждают готовность всех служб курорта к оперативному реагированию.

«Эвакуация — это наш страховочный сценарий, который мы обязаны отрабатывать до автоматизма. Но настоящая безопасность начинается задолго до остановки канатной дороги. На курорте «Манжерок» развёрнута система мониторинга: датчики вибрации, нагрузки и ветра в реальном времени анализируют состояние каждой канатной дороги.

Мы готовы к любому сценарию. Каждые такие учения требуют от команды предельной концентрации и слаженности. Наша задача — гарантировать безопасность гостя и когда канатная дорога идёт штатно, и если случается внештатная ситуация. Даже высоко над землёй или водой», — подчеркнул начальник отдела безопасной эксплуатации горной инфраструктуры всесезонного курорта «Манжерок» Виталий Аксёнов.

В ходе учебной эвакуации успешно эвакуированы 41 пассажир канатной дороги. Полная эвакуация заняла менее 2 часов, что является показателем эффективности отработанного алгоритма действий и готовности спасательных подразделений к работе в реальных условиях.

«Эвакуация над Манжерокским озером — сложная задача, требующая высокой квалификации и слаженности действий всех участников.

Учения на курорте подтвердили высокую готовность спасательных служб «Манжерока». Несмотря на сложные условия — эвакуация на высоте 25 метров над водой — команда работала профессионально и оперативно.

Отмечу, что такой опыт совместных учений, когда все службы работают над одной задачей, имеет большое практическое значение», — подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Алтай (по Государственной противопожарной службе) Семён Титов.

Курорт сегодня — это не только сервис, но и промышленная безопасность на уровне лучших мировых стандартов.

Каждый сезон на курорт Сбера проходят учения, моделирующие самые сложные и нестандартные сценарии. Такой подход позволяет гостям наслаждаться отдыхом без лишних забот. Помимо регулярных тренировок, спасатели курорта постоянно совершенствуют навыки, сдавая тесты и нормативы для подтверждения высокой квалификации.

