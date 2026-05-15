Компания «Татнефть» и Калмыкия подписали соглашение о партнерстве на площадке XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Татнефть» и Калмыкия договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ «Татнефть» и Калмыкия договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Документ предусматривает развитие сотрудничества в промышленной сфере, включая геологоразведку и нефтедобычу. Соглашение стало итогом рабочей встречи и визита делегации Калмыкии на стенд компании в рамках форума.

Анна Кайдалова