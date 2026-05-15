В центре Уфы разобрали стену старинной усадьбы Кузякиных

В ночь с 14 на 15 мая в центре Уфы разобрали стену усадьбы Кузякиных середины XIX века. Как рассказали «Ъ-Уфа» в Башкультнаследии, при демонтаже подрядчик нарушил требования проектной документации.

Усадьба Кузякиных находится рядом с перекрестком улиц Цюрупы и Коммунистической. В августе 2022 года связанная с уфимским предпринимателем Артуром Хазигалеевым компания «Сигма» получила двухэтажный комплекс зданий в 25-летнюю аренду. Арендатор обязался выполнить работы по сохранению сооружения.

В программе проверок Башкультнаследия говорилось, что «Сигма» и ведет восстановление дома. Однако, по данным «Ъ-Уфа», в 2024 году мэрия Уфы расторгла договор с «Сигмой». По словам собеседников, знакомых с ситуацией, проектом реконструкции зданий руководит директор ООО СЗ «Эко-механика» (входит в групп «Дарс девелопмент») Владислав Куликов.

В сентябре 2023 года усадьба признана объектом культурного наследия.

В самой подрядной организации отмечают, что стену пришлось срочно разбирать во избежание обрушения на проезжую часть, рассказали в Башкультнаследии.

«Управлением осуществляется надзорное мероприятие и будет рассмотрен вопрос об административном деле», — сообщил «Ъ-Уфа» заместитель начальника Башкультнаследия Айнур Муслюмов.

Идэль Гумеров