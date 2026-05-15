Из украинского плена освобождены двое прикамских военнослужащих

В ходе обмена из украинского плена освобождены двое военнослужащих из Пермского края. Об этом на своей странице в соцсети сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. «Это бойцы из Ординского округа и Соликамска. Оба — контрактники», — написал господин Сапко. В настоящее время освобожденные военные находятся на территории Беларуси, где получают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Обмен военнопленными произошел сегодня. Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных ВСУ.