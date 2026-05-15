В Магнитогорске продают две гостиницы за 245 млн рублей

На продажу выставили две гостиницы в Магнитогорске. Стоимость объектов оценили в 245 млн руб., указано на портале «Авито».

По данным владельца, бизнесу 20 лет. Сами четырехэтажные здания площадью 3,5 тыс. кв. м и земельный участок площадью 9,3 тыс. кв. м находятся в собственности. Одновременно заселить в гостиницы можно 100 человек. На территории есть свое заведение общественного питания, а также три сауны с бассейнами. Парковка рассчитана на 40 машиномест.

Виталина Ярховска