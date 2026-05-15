Мосбиржа объявила дискретный аукцион по «префам» МГТС из-за роста до 22%

Мосбиржа (MOEX: MOEX) объявила дискретный аукцион по привилегированным акциям МГТС, сообщила площадка. По данным на 11:27, «префы» росли на 22,02% — до 942 руб. Дискретный аукцион начался в 11:27 мск. Его окончание и возобновление торгов планируется на 12:01 мск.

Сегодня совет директоров МГТС решил, что компания проведет выкуп более 9,5 млн привилегированных акций у миноритариев. «Префы» будут скупать по 1 501 руб. за бумагу (предельный размер по закону об акционерных обществах). Сбор заявок — с 10 июня по 13 сентября.

Накануне, 14 мая, торги привилегированными акциями МГТС закрылись на отметке 772 руб. за бумагу. Максимум за 52 недели — 878 руб. за акцию. Отметку 1,5 тыс. руб. «префы» компании в последний раз преодолевали два года назад — 15 мая 2024 года, на пике — 1 518 руб.