В Оренбуржье выясняют обстоятельства схода с рельсов двух груженных металлом полувагонов

В Оренбуржье проводят доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) и выясняют обстоятельства железнодорожного инцидента. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

По предварительным данным ведомства, утром 15 мая на территории транспортного предприятия с рельсов сошли два груженных металлом полувагона, которые не опрокинулись. Произошло это при движении маневрового состава на путях необщего пользования на стрелочном переводе вблизи станции Сортировочная.

Проводятся восстановительные работы. Инцидент не повлиял на движение железнодорожных составов, пострадавших нет.

