Татарстан готовит признание халяль-сертификации для выхода на рынки Африки и Азии

В Татарстане ведется работа по международному признанию региональной системы сертификации «халяль» для выхода на рынки Марокко, Египта, Алжира и Туниса. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Также рассматривается расширение сотрудничества с Ираном и Пакистаном, интерес вызывают страны СНГ и ряд государств Африки. В республике создана межведомственная рабочая группа, которая определяет наиболее перспективные рынки для поставок халяль-продукции.

Сертификаты, выданные в Татарстане, уже признаются в Омане, Катаре, Иордании, Таиланде и других странах. В 2025 году российский экспорт халяль-продукции оценивается примерно в 400 млн долларов.

