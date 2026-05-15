В Челябинске компанию подозревают в распространении рекламы без согласия клиента

Челябинское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Медиа Мани» (Санкт-Петербург) из-за распространения рекламных сообщений без согласия клиента. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В ведомство с жалобой обратился местный житель. Гражданин сообщил, что ему поступило несколько сообщений от компании с предложениями займа. Содержание в них было таким: «Заем в 46 тыс. руб. готов...», «Получите 64 тыс. руб. за восемь мин...», «Зачисление на счет 58,4 тыс. руб., получить заем...» При этом согласия на получение рекламы житель не давал. Антимонопольный орган усмотрел в этом нарушение закона и возбудил дело. Рассмотрение пройдет 8 июня.

Виталина Ярховска