Фигурантам дела о взятках челябинского экс-замгубернатора продлили срок в СИЗО

Центральный районный суд продлил срок содержания под стражей собственнику ООО «Юность» Михаилу Блейзеру и бывшему вице-мэру Копейска Игорю Фролову. Они останутся в СИЗО до 19 июля 2026 года. Фигуранты находятся под следствием по обвинению в даче взятке бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику во время его прошлой работы мэром Копейска. Информацию об этом “Ъ-Южный Урал“ сообщил источник в правоохранительных органах.

Михаила Блейзера и Игоря Фролова задержали сотрудники регионального УФСБ РФ в феврале этого года. Первого фигуранта обвиняют в даче взятки, а второго — в посредничестве.

По версии следствия, Михаил Блейзер передал через Игоря Фролова взятку в размере 1,88 млн руб. Андрею Фалейчику, когда тот возглавлял администрацию Копейска. Взамен предприниматель получил в долгосрочную аренду принадлежащий муниципалитету детский лагерь «Юность», считает следствие.

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик также был задержан в феврале. Его обвинили в получении взятки в период работы главой Копейска (2019-2024). В конце февраля Андрея Фалейчика уволили из правительства.