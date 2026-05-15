Работника нижегородского фитнес-клуба обвиняют в краже денег у клиентов

Техника фитнес-клуба в Советском районе Нижнего Новгорода обвиняют в хищении 413 тыс. руб. у клиентов. Как сообщили в полиции, он взламывал шкафчики посетителей и похищал из них от 10 тыс. до 220 тыс. руб. При этом часть наличности оставлял, чтобы владельцы не сразу заметили пропажу.

Обвиняемого проверяют на причастность к другим преступлениям

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области Обвиняемого проверяют на причастность к другим преступлениям

Заявления о кражах поступали в марте и апреле. Полиция задержала 37-летнего ранее судимого работника, вину он признал. Подозреваемый сообщил, что крал деньги из-за финансовых трудностей.

На время предварительного расследования по ч. 2 ст. 158 УК РФ фигурант находится под подпиской о невыезде. В счет возмещения ущерба у нижегородца изъяли холодильник и телевизор. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

Галина Шамберина