Татарстан стал лидером ПФО по производству молока, кефира и сметаны

По итогам первого квартала этого года Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по производству питьевого молока, кефира и сметаны. Об этом сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За январь—март в Татарстане произвели 102 тыс. тонн питьевого молока — это 23,1% всего объема в округе. По сравнению с прошлым годом выпуск вырос почти на 6%.

Также республика стала крупнейшим производителем кефира в ПФО: объем выпуска составил 8,7 тыс. тонн, или 15,6% окружного рынка. В сегменте сметаны Татарстан занял первое место с показателем 8,3 тыс. тонн и долей 22,6%.

Всего в Приволжском федеральном округе за первый квартал произвели 442 тыс. тонн питьевого молока, 56,2 тыс. тонн кефира и 36,6 тыс. тонн сметаны. На ПФО приходится почти треть всего российского производства питьевого молока и около четверти выпуска кефира и сметаны.

Анна Кайдалова