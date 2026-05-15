В Польше задержали российского криминального авторитета

В Польше задержали 79-летнего гражданина России, которого идентифицировали как криминального авторитета. Он также может быть связан с организованной преступностью в Польше, сообщил глава МВД республики Марчин Кервиньский.

«Он (задержанный.—“Ъ”) находится в охраняемом центре для иностранцев и пробудет там до депортации»,— написал господин Кервиньский в X.

Как уточняли в Центральном следственном бюро полиции Польши, мужчину задержали в конце апреля в Мазовецком воеводстве. По данным правоохранительных органов, его «короновали» в криминальную элиту в 1982 году.