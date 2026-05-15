В Перми снизилась стоимость квадратного метра вторичного жилья

В Перми средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в апреле составила чуть более 128 тыс. руб. Это на 0,5% меньше, чем за предыдущий месяц. При этом средняя цена квартиры на «вторичке», напротив, выросла на 0,4% — до 6,8 млн руб. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир».

Наиболее существенный рост цен на квадратный метр зафиксирован в Московской области (+3,5%, до 162,3 тыс. руб. за кв. м), Туле (+3%), Кирове (+2,9%), Ленинградской области (+2,4%) и Калуге (+2,4%). В среднем по 70 проанализированным городам цена квадратного метра выросла за апрель на 0,8%, до 131,4 тыс. руб. Средняя стоимость целого лота в Москве на вторичном рынке составила 23,9 млн руб., в Санкт-Петербурге — 13,2 млн руб.

«Когда ставка опустится достаточно низко и ипотека наконец существенно подешевеет, покупатели снова обратят свои взоры на “первичку”, и она начнет дорожать быстрыми темпами, опережая регулярный рынок», — прогнозирует гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

