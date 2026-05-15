В Астрахани новые остановки за 1 млн руб. не подключили к сетям и не снабдили урнами

В Астрахани из 422 новых остановочных комплексов повреждено уже 90. Каждая остановка стоит примерно 1 млн руб., сообщает «Арбуз» со ссылкой на официальный ответ полиции астраханскому отделению ЛДПР.

В УМВД по Астраханской области заявили, что по контракту подрядчик должен был установить в городе 452 павильона. На данный момент в городе установлено 422. При этом на них не работают электронные табло, отсутствуют зарядки для смартфонов и не подключен Wi-Fi.

Выяснилось, что остановочные павильоны не подключили к электросетям, и контрактом это не предусмотрено. Подключение должны провести после установки всех остановок и при заключении отдельного контракта.

Кроме этого, в новых павильонах нет урн для мусора. В администрации города отвечают, что с подрядчиками ведется претензионная работа. С них требуют выплатить неустойку. Помимо этого, полиция порекомендовала муниципалитету оборудовать остановки видеонаблюдением.

Новые остановочные комплексы стали устанавливать в Астраханской области в рамках транспортной реформы. В 2024 году власти сообщали, что в городе должно было появиться 519 павильонов, всего в регионе — 777. Установку должны были начать в июне 2024 года, закончить в сентябре того же года. Губернатор Игорь Бабушкин предупредил, что за некачественное выполнение работ подрядчики должны понести ответственность и устранить недостатки.

Марина Окорокова