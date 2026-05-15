Краевой суд оставил в силе приговор директору пермского муниципального предприятия

Пермский краевой суд оставил в силе приговор в отношении бывшего директора ООО ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» (ГКТХ) Людмилы Осинцевой, похитившей из бюджета общества при пособничестве Натальи Якубиной 16,7 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

В феврале 2026 года Свердловский районный суд Перми признал Людмилу Осинцеву виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком пять лет, штрафом 500 тыс. руб. и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ, на срок два года. Наталья Якубина приговорена к четырем годам лишения свободы условно со штрафом 300 тыс. руб.

Судом установлено, что в период с 2022 по 2024 год Людмила Осинцева заключила договор с ООО «Эверест», специально зарегистрированным ее пособником Натальей Якубиной. После этого денежные средства в размере 16,7 млн руб. оказались на личных счетах осужденных.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда не нашла оснований для смягчения наказания и оставила приговор суда первой инстанции без изменений, апелляционные жалобы защитника и осужденных — без удовлетворения»,— говорится в сообщении суда. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, МУП ГТКХ, которым руководила экс-чиновница, оказалось в сложной финансовой ситуации. Осенью прошлого года было зарегистрировано заявление о банкротстве МУП. Согласно материалам дела, общая сумма задолженности предприятия составляет 2,73 млн руб.