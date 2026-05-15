Клиенты Т-Банка смогут переводить деньги на карты UnionPay Global в 61 страну

Т-Банк запустил опцию международных переводов на карты UnionPay Global, доступных в 61 стране мира, рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации. Теперь отправлять деньги можно не только на карты, выпущенные в Китае, но и на пластиковые карты UnionPay, выпущенные в других странах, включая Узбекистан, Францию, Германию, Испанию, Бельгию, Вьетнам, Филиппины и Сингапур.

Для отправки денег необходимо указать номер карты и ФИО получателя. Переводы происходят моментально, как при аналогичных транзакциях по России. Одно из преимуществ услуги — отсутствие необходимости открывать валютный счет: списание происходит с рублевого счета клиента в Т-Банке.

Лимиты на бесплатные переводы зависят от подписки клиента: без подписки доступно до 20 тыс. руб. в месяц, с подпиской Pro — до 50 тыс. руб., с Premium — до 100 тыс. руб. При превышении установленного лимита банк взимает комиссию около 1% от суммы превышения. Максимальная сумма одной операции ограничена $5 тыс. или эквивалентом в другой валюте.