Средний лимит кредитных карт в Челябинской области снизился на 12,4% за год

В Челябинской области средний размер лимитов кредитных карт составил 86,7 тыс. руб. в феврале текущего года. По сравнению с аналогичным месяцем 2025-го показатель снизился на 12,4%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в феврале средний размер лимитов по новым кредитным картам составил 98,1 тыс. руб. Показатель также снизился на 12,9% в сравнении с февралем прошлого года.

Наибольший средний лимит по кредиткам зафиксировали в Москве — 134,5 тыс. руб., Московской области — 116,2 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 115,6 тыс. руб., в Тюменской области — 103,8 тыс. руб., а также в Ленинградской области — 102,2 тыс. руб.

Ольга Воробьева