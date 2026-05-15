В Чайковском планируют восстановить речной вокзал

Краевые власти прорабатывают вопрос строительства или восстановления речного вокзала в Чайковском. Об этом сегодня на заседании краевого правительства рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Прорабатывается вопрос по передаче земельного участка под строительство будущего речного вокзала и благоустройству территории вокруг него. Объект будет запроектирован, и далее пойдут строительно-монтажные работы. Сроки будут определены после передачи земельного участка»,— уточнили в министерстве транспорта Пермского края.

Напомним, речной вокзал в городе Чайковском работал с 1964 года. Здание речного вокзала в Чайковском было демонтировано в 2016 году. Оно находилось в аварийном состоянии и не использовалось по назначению.

Губернатор также рассказал о развитии речных перевозок в регионе. По его словам, сегодня будет подписан документ о приобретении шести единиц речных судов: пяти лоукостеров и «Метеора 2:0». «Фактически мы завершили работу по приобретению судов по льготной ставке лизинга. В ближайшее время будет размещен соответствующий заказ на судостроительных верфях, в том числе на “Пермской судоверфи”. Рассчитываем, что благодаря этому поступлению к 2028 году речной транспорт госпредприятия Пермского края увеличится до 11 судов»,— подчеркнул губернатор. Он пояснил, что сегодня в Пермском крае осуществляются речные перевозки по 11 маршрутам. Увеличение парка судов позволит расширить маршрутную сеть. Кроме того, в Прикамье продолжается работа по развитию причальной инфраструктуры.