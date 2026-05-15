В Татарстане по номеру «112» приняли более 27 млн экстренных вызовов
За все время работы государственная информационная система «ГЛОНАСС+112» в Татарстане обработала более 27 млн обращений. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.
Из них 19,4 млн вызовов были переданы в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную газовую службу.
Только в первом квартале этого года операторы в среднем принимали 6,9 тысячи вызовов в сутки.
Татарстан стал первым регионом России, где «Систему-112» ввели в постоянную эксплуатацию.