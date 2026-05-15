За все время работы государственная информационная система «ГЛОНАСС+112» в Татарстане обработала более 27 млн обращений. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане по номеру «112» приняли более 27 млн экстренных вызовов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане по номеру «112» приняли более 27 млн экстренных вызовов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Из них 19,4 млн вызовов были переданы в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную газовую службу.

Только в первом квартале этого года операторы в среднем принимали 6,9 тысячи вызовов в сутки.

Татарстан стал первым регионом России, где «Систему-112» ввели в постоянную эксплуатацию.

Анна Кайдалова