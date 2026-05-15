В Оренбурге вынесли приговор участникам ОПГ, поставлявшим в образовательные учреждения спред

Ленинский районный суд Оренбурга признал виновными трех местных жителей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года 6 месяцев до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами на сумму от 300 тыс. до 900 тыс. руб. Также удовлетворены требования о взыскании с осужденных суммы причиненного материального ущерба.

По информации надзорного ведомства, с 2017 года по 2021 год участники преступной группы заключали договоры на поставку продуктов питания с руководителями образовательных учреждений Оренбурга, Бузулука и Бугуруслана. Подсудимые предоставляли в организации подложные товарные накладные на поставляемую продукцию. Вместо сливочного масла для детского питания подсудимые поставляли спред, стоимость которого значительно ниже.

В результате фигуранты дела похитили свыше 53 млн руб. бюджетных денег.

Руфия Кутляева