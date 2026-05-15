Суд в Тюмени оштрафовал компанию за ссылки на несуществующие судебные акты

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени оштрафовал кемеровское ООО «ЦСС» на 50 тыс. руб. за подачу в кассационной жалобе ссылок на несуществующие судебные акты, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Согласно данным из карточки дела, другая компания из Кемерово, «Точка опоры», обращалась в суд с иском о взыскании денег с «ЦСС» из-за долга по оплате бухгалтерских услуг. Общество «ЦСС» обратилось с кассационной жалобой, в которой просило отменить решение и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель общества привел в жалобе реквизиты и цитаты из решений Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда РФ, арбитражных судов Московского, Западно-Сибирского и Северо-Западного округов. При проверке выяснилось, что часть указанных документов отсутствует в системе «Картотека арбитражных дел», а другая часть принята по делам с иными обстоятельствами, не имеющими сходства с текущим спором.

В ходе заседания представитель компании признал, что судебная практика, на которую он ссылался, не существует. Суд кассационной инстанции квалифицировал эти действия как предоставление заведомо ложных сведений суду и проявление неуважения к правосудию.

Ирина Пичурина