Автомобили Peugeot и Jeep начнут производить в Китае

Французский автоконцерн Stellantis и китайская компания Dongfeng подписали соглашение на более чем 8 млрд юаней (€1 млрд). По его условиям Dongfeng будет производить в Китае автомобили под брендами Peugeot и Jeep. Речь идет прежде всего об электромобилях, они будут идти как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Stellantis и Dongfeng сотрудничают уже давно, теперь это партнерство расширяется. С 2027 года совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen начнет производить на заводе в китайском Ухане четыре новые модели электромобилей — две под брендом Peugeot и две Jeep. Сообщается, что Stellantis вложит в производство €130 млн, а основную часть суммы инвестирует Dongfeng.

Это не первый случай за последнее время, когда европейские автопроизводители расширяют производство в Китае. В ноябре 2025 года германская Volkswagen сообщила о намерениях разрабатывать и производить автомобили в КНР на экспорт. Продажи электромобилей в Китае растут — так, в апреле они увеличились на 9,4%, а в целом доля электромобилей в продажах превысила 52%. Тем не менее, как пишет Financial Times, эксперты отмечают сложности на этом рынке, так как темпы роста продаж замедляются, а ценовая конкуренция со стороны местных компаний остается очень сильной.

Яна Рождественская