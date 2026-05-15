В генплан Казани включили более 30 водных объектов, среди которых 11 городских марин и пять спортивных объектов. В городе планируют развивать речную инфраструктуру, создавать новые места для швартовки и запускать речные трамвайчики, сообщила пресс-служба KazanForum.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина напомнила, что места для швартовки планируют создать у Центра семьи «Казан», на Кремлевской набережной, возле парка «Елмай» и будущего комплекса «Яр Парк».

Также в Казани хотят открыть несколько детских парусных школ, центр экстремальных видов спорта с искусственной волной и марину на 700 мест на полуострове «Локомотив».

В Лаишевском районе Татарстана планируют реализовать проект «Казань-Марина» стоимостью около 30 млрд руб. Там появятся марина на 300 яхт, пирс для круизных судов, гостиницы и пятикилометровая набережная.

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин предложил запустить речные трамвайчики от новых марин до центра города.

Анна Кайдалова