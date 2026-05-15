Инвестфонд из Абу-Даби поддержал строительство СПГ-завода в США за $13 млрд

Инвестиционный фонд Mubadala Energy из Абу-Даби поддержал проект по строительству крупного СПГ-терминала в штате Луизиана. Общая стоимость проекта оценивается в $13 млрд.

Как отмечает Financial Times, решение принято из-за «обеспокоенности по поводу перебоев в поставках с Ближнего Востока, что стимулирует новую волну развития энергетики в США».

Ведущим оператором СПГ-терминала Commonwealth LNG с мощностью до 9,5 млн тонн в год является американская энергетическая группа Caturus. От внешних инвесторов уже привлечено $9,75 млрд. Помимо Mubadala Energy, дочерней компании суверенного фонда Абу-Даби, проект поддержали американская инвестиционная группа Kimmeridge и канадский фонд CPP Investments.

Евгений Хвостик