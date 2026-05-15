Россиянина приговорили к 21 году колонии за закладку схронов с беспилотниками

Суд приговорил россиянина к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тыс. руб. по делу о закладке схронов с беспилотниками ВСУ для терактов в Нижегородской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным следствия, мужчину завербовали представители Службы безопасности Украины. За денежное вознаграждение он должен был закладывать подрывные устройства и БПЛА в тайники для дальнейшего осуществления терактов в Нижегородской области.

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника с поличным, когда он закладывал взрывные устройства и вещества, а также беспилотники в схрон. Мужчина признан виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 222.1 УК) и государственной измене (ст. 275 УК).