Татарстан вошел в пятерку регионов по спросу на загородное жилье

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по интересу к загородной недвижимости. На республику пришлось 3,9% от всего спроса на загородное жилье в стране, сообщает ТАСС.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Впереди Татарстана оказались Краснодарский край, Московская и Ростовская области.

По данным аналитиков, чаще всего россияне интересуются покупкой домов — на них приходится 79% запросов. Еще 14% интереса приходится на дачи, 5% — на коттеджи и 2% — на таунхаусы.

Анна Кайдалова