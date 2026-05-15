Татарстан вошел в пятерку регионов по спросу на загородное жилье
Татарстан занял четвертое место среди регионов России по интересу к загородной недвижимости. На республику пришлось 3,9% от всего спроса на загородное жилье в стране, сообщает ТАСС.
Впереди Татарстана оказались Краснодарский край, Московская и Ростовская области.
По данным аналитиков, чаще всего россияне интересуются покупкой домов — на них приходится 79% запросов. Еще 14% интереса приходится на дачи, 5% — на коттеджи и 2% — на таунхаусы.