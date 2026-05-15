В Уфе несколько дорог перекроют до конца сентября для ремонта сетей

В Уфе с сегодняшнего дня будут перекрыты участки нескольких улиц в центре города и микрорайоне Зеленая роща.

Как сообщает пресс-служба администрации, будут точечно перекрыты перекресток между улицами Гафури и Коммунистической и подъезды к нему. На некоторых полосах нельзя будет проехать с 1 по 10 августа, на других — с 15 мая по 15 сентября.

Также сегодня закроется проезжая часть на улице Софьи Перовской между улицами Авроры и Генерала Рыленко. Там ограничения продлятся до конца сентября.

Перекрытия связаны с ремонтом инженерных коммуникаций.

Идэль Гумеров