Гана выразила интерес к сотрудничеству с Татарстаном

Гана заинтересована в развитии сотрудничества с Татарстаном в сфере образования, инженерии и сельского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба форума KazanForum, в котором приняли участие представители страны.

Главным направлением взаимодействия Гана считает образование. Уже реализуются программы по изучению русского языка, академической мобильности и двойным дипломам между российскими и ганскими вузами. Также обсуждается подготовка специалистов для предприятий и государственных структур Ганы.

На форуме впервые прошел круглый стол «Россия — Гана», посвященный развитию экономических и образовательных связей между странами.

