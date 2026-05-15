Водитель погиб в лобовом столкновении с грузовиком под Астраханью

Сегодня ночью под Астраханью в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Авария произошла в Наримановском районе на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь, сообщили в региональном УМВД.

Ночное ДТП под Астраханью унесло жизнь 37-летнего водителя

Фото: УМВД России по Астраханской области Ночное ДТП под Астраханью унесло жизнь 37-летнего водителя

По предварительным данным, в 00:30 на 25-м км автодороги Р-216 37-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. За рулем последнего был водитель 1976 года рождения.

В результате ДТП водитель KIA погиб до приезда скорой помощи. ГАИ устанавливает все обстоятельства происшествия.

Марина Окорокова