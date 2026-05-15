В Ставропольском крае штормовое предупреждение продлили до 18 мая

До конца суток 15 мая, а затем до 18 мая на Ставрополье действует штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным краевого Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. «На основных реках подъём уровней воды до неблагоприятных отметок; в отдельных районах сильный ливень, очень сильный дождь»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева