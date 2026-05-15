Мэрия Перми проконтролирует работу кондиционеров в общественном транспорте

В общественном транспорте Перми начали проверять работу кондиционеров. Ранее всех перевозчиков уведомили о необходимости проверки обслуживания климатических установок в салонах автобусов и трамваев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Кондиционеры должны включаться при температуре воздуха на улице выше +20 градусов, и если перевозчик данное условие не выполняет, то контролёры фиксируют нарушение. Работа кондиционеров проверяется специальными приборами, которые фиксируют как температуру в салоне, так и скорость потока воздуха. В дальнейшем на основе зафиксированных нарушений перевозчику назначается штраф», – отметил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

Кроме того, в выявлении нарушений помогает удаленный контроль — датчики размещены около воздуховода кондиционера автобусов и передают данные в МКУ «Гортранс». Система работает более чем на половине всего автобусного парка и будет внедрена на всех автобусах.