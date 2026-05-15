Совет директоров HeadHunter одобрил обратный выкуп акций на 15 млрд рублей

Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» (рекрутинговый сервис HeadHunter) одобрил программу обратного выкупа акций (buyback) на 15 млрд руб. Это следует из отчета компании за первый квартал 2026 года.

Решение принято 14 мая. Программа рассчитана на 12 месяцев. Обратный выкуп бумаг проведет дочерняя структура компании — АО «Инвестиционная компания "Хэдхантер"» — на организованных торгах Московской биржи.

Обратный выкуп, пояснили в компании, приведет к сокращению количества акций в свободном обращении, что способствует увеличению эффективного денежного потока на бумаги в дальнейшем. «Программа направлена на повышение акционерной стоимости и отражает взгляд компании на текущую рыночную оценку, которая не в полной мере отражает ее фундаментальную стоимость»,— указано в пресс-релизе.

Сегодня МКПАО «Хэдхантер» представило неаудированные финансовые результаты за первый квартал. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 8,5% — до 4,57 млрд руб. Выручка, напротив, сократилась на 1,5% — до 9,49 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 4,58 млрд руб., снизившись на 7% год к году. Рентабельность показателя упала с 51,2% до 48,2%.