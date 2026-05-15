США — по-прежнему главный посредник по Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио и подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам последнего, Европа не может участвовать в этом процессе, поскольку фактически выступает на стороне Киева. В Кремле также подтвердили, что визит Владимира Путина в Китай состоится в скором времени. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Пекин имеет шанс поставить точку в конфликте.

Накануне визита Дональда Трампа в Китай Марко Рубио дал большое интервью идейно близкому нынешней администрации телеканалу Fox News. Среди прочего госсекретарь США говорил и об Украине. Он повторил фразу о том, что переговоры застопорились. Однако политик назвал ВСУ самыми сильными в Европе. Что касается мирного процесса, то, по его словам, только Соединенные Штаты способны выступать эффективным посредником. Хотя если кто-то хочет помочь, пусть попытается, Вашингтон не против. Как известно, на сегодня «помочь» пытается Европа.

Ответ из Москвы не заставил себя ждать. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что США в настоящий момент — единственный посредник. Что же касается Старого Света, его представители участвовать в переговорах не могут, поскольку фактически являются стороной конфликта, стороной враждебной. Иными словами, Кремль отверг возникшие было сомнения относительно исчерпания американской миротворческой миссии.

Тем временем возникла серьезная интрига относительно участия во всем этом Китая. Известно, что в ходе саммита в Поднебесной Трамп и Си Цзиньпин Украину обсуждали, однако пока что без какой-либо конкретики. Президент Соединенных Штатов не раз говорил о том, что Пекин мог бы помочь в разрешении конфликта. Ранее такие попытки уже были, однако закончились безрезультатно. Правда, тогда не было Трампа с его страстью заключать сделки. По идее, такая сделка могла бы в идеале стать прообразом новой мировой архитектуры, о которой сейчас так много говорят и которая очень нужна. Верится в подобный сценарий с большим трудом, но теоретически всякое может быть.

Так вот, следом за Дональдом Трампом в Китай отправится и Владимир Путин. Визит официально анонсирован кремлевской пресс-службой. По логике Украина должна стать главной темой на переговорах. Не стоит пытаться спрогнозировать результат этой поездки, но, как бы то ни было, это действительно шанс наконец найти долгожданное решение. В таком случае председатель Си вполне может стяжать лавры миротворца и даже потеснить Трампа с этой позиции. Возможно, у них на этот счет есть негласная договоренность. Опять же, не будем гадать. Но в заключении пока остается констатировать, что надежд на подобное развитие событий, как и прежде, совсем немного.

Дмитрий Дризе