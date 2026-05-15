В Белозерском округе в ДТП погибли два человека

После опрокидывания автомобиля в Белозерском округе погибли два человека, еще двое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, поздним вечером 14 мая 48-летний водитель Nissan Almera двигался по дороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на высокой скорости. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Пассажир 49 лет, не пристегнутый ремнем безопасности, погиб на месте. Другой гражданин 50 лет, находившийся в салоне, скончался в медучреждении. Сам водитель и третий пассажир 53 лет получили травмы, их госпитализировали.

Виталина Ярховска