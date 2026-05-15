В Самаре хотят построить новый ЖК на берегу Волги, в границах бывшего силикатного завода

Эксперты рекомендовали к рассмотрению на Градостроительном совете при губернаторе новый проект комплексного развития территории в границах бывшего силикатного завода в Самаре. Об этом сообщает министерство градостроительной политики Самарской области.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, инвестор планирует возвести жилой комплекс с подземной парковкой на трех уровнях, равномерно поднимающихся от Софийской площади до ЖК «Парус». Проектом также предусмотрены пешеходный бульвар и обустроенные проезды по дворам, чтобы там могли развернуться пожарные машины и спецтехника. Инвестор построит детский сад на 245 мест, который потом передадут в собственность муниципалитета.

«КРТ здесь будет реализовано по инициативе правообладателя земельного участка. Инвестор обратился в министерство градостроительной политики с тем, чтобы застроить эту территорию по новым нормам, запущенным в Самарской области по инициативе губернатора», — отмечают в региональном министерстве.

