Совет директоров «Займера» рекомендовал выплату дивидендов за первый квартал

Совет директоров микрокредитной организации «Займер» рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 4,36 руб. на акцию, сообщили в пресс-службе компании. На эти цели планируется направить всю чистую прибыль «Займера» по МСФО за указанный период, то есть 436,6 млн руб.

Окончательное решение по дивидендам примут 19 июня. Лиц, допущенных к получению выплаты, определят до 30 июня. В случае одобрения выплаты акционеры получат дивиденды в начале июля, пообещали в компании.

Чистая прибыль «Займера» по МСФО упала в два раза за первый квартал. В компании объясняли, что основной причиной снижения показателя стал плановый убыток банка КИБ «Евроальянс», находящегося на стадии развития. При этом прибыль основного бизнеса группы без учета банка составила 651 млн руб.

«Займер» специализируется на онлайн-кредитовании. В группу входят ПАО МКК «Займер», банк «Евроальянс», МКК «Селлер Капитал», МКК «Дополучкино», коллекторское агентство «Профи». ПАО «Займер» провело IPO на Московской бирже в апреле 2024 года. Основной акционер «Займера» (85,32% акций) — основатель компании Сергей Седов.