Пензенцы смогут получать 10 тыс. руб. за поврежденное при воздушных атаках жилье

Жителям Пензы, чье жилье пострадало при атаках вражеских БПЛА, будут платить по 10 тыс. руб. Проект постановления администрации города об оказании единовременной материальной помощи проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пенза выплатит 10 тыс. рублей пострадавшим от атак БПЛА

Фото: Яндекс Карты Пенза выплатит 10 тыс. рублей пострадавшим от атак БПЛА

Фото: Яндекс Карты

Согласно документу, в Пензе будет утвержден порядок оказания помощи гражданам, чье жилое помещение пострадало при атаке БПЛА, ракетной атаке и от их последствий в связи с проведением СВО. Средства будут выделяться из резервного фонда администрации Пензы.

Материальная помощь будет выплачиваться единоразово. Для этого граждане должны будут подать заявление в социальное управление города не позднее четырех месяцев после воздушной атаки.

Марина Окорокова